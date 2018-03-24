NASA продемонстрировало «приведение» на поверхности Юпитера

Специалисты NASA опубликовала в интернете короткий ролик, на котором продемонстрировали в замедленной съемки движение циклона на южном полушарии Юпитера. Этот циклон специалисты назвали «приведением».

Ученые NASA помимо разговорного названия, дали циклону и научное – STB Ghost. Отметим, короткий ролик специалисты смогли сделать благодаря двум фотографиям. В свою очередь снимки сделала автоматическая космическая станция Jono, которая в 10-й раз на близкое расстояние подлетала к Юпитеру. Фотографии были сделаны с разницей во времени в 12 минут.

Анна Котова

Сообщается, что на данных изображениях показы все настоящие цвета планеты. Первый снимок станция сделала, когда была от планеты на расстоянии в 13,6 тысяч километров, а вторая – 30,9 тысяч километров. Напомним, что Юпитер можно увидеть на небосводе, так как планета самая яркая точка не небосводе. Также данный объект считается самой странной и опасной планетой.