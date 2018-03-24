Учёные определили степень влияния загрязнения окружающей среды на развитие мозга у плода в утробе матери

Эксперты из Парижского университета Сорбонны заявили, что токсины, содержащиеся в атмосфере, могут навредить плоду в утробе матери. По данным исследований, страдает щитовидная железа, из-за чего у ребёнка хуже развивается мозг, как сообщает «Версия.Инфо».

По словам специалистов, мозг плода в большой степени находится под влиянием материнского тиреоидного гормона. Если гормональный фон даже немного поменяется, нарушения неизбежны. Влияют же на это вредные химические соединения в окружающей среде.

В итоге у ребёнка может развиться аутизм и другие расстройства. По словам ведущего автора исследования, профессора Барбары Деменикс, необходимо учитывать подобные факторы, решая их на мировом уровне. В ином случае, возможно даже повышение детской смертности или возникновение неких хронических заболеваний. Ранее было известно, что от загрязнения окружающей среды у человека может уменьшаться мозг, а также учащаться количество инсультов.

Ирина Летинская