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| | Учёные определили степень влияния загрязнения окружающей среды на развитие мозга у плода в утробе матери

Учёные определили степень влияния загрязнения окружающей среды на развитие мозга у плода в утробе матери

Сегодня, 20:03
Эксперты из Парижского университета Сорбонны заявили, что токсины, содержащиеся в атмосфере, могут навредить плоду в утробе матери. По данным исследований, страдает щитовидная железа, из-за чего у ребёнка хуже развивается мозг, как сообщает «Версия.Инфо».

Учёные определили степень влияния загрязнения окружающей среды на развитие мозга у плода в утробе матери

 

По словам специалистов, мозг плода в большой степени находится под влиянием материнского тиреоидного гормона. Если гормональный фон даже немного поменяется, нарушения неизбежны. Влияют же на это вредные химические соединения в окружающей среде.

В итоге у ребёнка может развиться аутизм и другие расстройства. По словам ведущего автора исследования, профессора Барбары Деменикс, необходимо учитывать подобные факторы, решая их на мировом уровне. В ином случае, возможно даже повышение детской смертности или возникновение неких хронических заболеваний. Ранее было известно, что от загрязнения окружающей среды у человека может уменьшаться мозг, а также учащаться количество инсультов.

Ирина Летинская
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