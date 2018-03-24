Учёные определили степень влияния загрязнения окружающей среды на развитие мозга у плода в утробе матери

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Мнения
Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
Группа учёных из США поведали о том, что загрязнение окружающей среды напрямую влияет на активное сокращение продолжительности жизни человека. По словам
Британские ученые узнали, что ожирение у детей развивается еще в материнской утробе. На появление данного недуга влияет уровень сахара в крови матери.
Человеческий мозг во время сна продолжает работать и получать внешнюю информацию, поступающую из окружающей среды. Эксперты зафиксировали итоги исследования с