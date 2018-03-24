Светящиеся огни над Хартфордширом: Рассекреченные файлы Минобороны раскрывают тайны НЛО

По словам вышедшего в отставку чиновника Минобороны Великобритании и штурмана, служащего ранее в Королевских военно-воздушных силах Великобритании, в 1985 году было замечен странный объект. Он парил над городком Борхэмвуд в графстве Хартфордшир.

Это произошло 24 мая 1985 года. Штурман Королевских военно-воздушных сил Великобритании, пребывая тогда в отпуске, в 9 вечера решил навестить своих друзей. Неожиданно над головой показались светящиеся огни, складывающиеся в треугольную форму. В виду квалификации, а также увлечения астрономией, мужчина отмечает, что он не мог спутать странный объект с каким-то земным явлением, как сообщает VladTime.

Свет от НЛО исходил жёлтый и белый. Объект пролетел над головой очевидца, направляясь далее на юго-запад. НЛО было совершенно бесшумным, а также двигалось гораздо ниже облаков. Штурман наблюдал его примерно 2-3 минуты, пока объект совсем не пропал из виду. Данные о нём были засекречены Минобороны, и только сейчас бывший сотрудник этой организации решил предать его огласке.

Ирина Летинская