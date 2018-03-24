Светящиеся огни над Хартфордширом: Рассекреченные файлы Минобороны раскрывают тайны НЛО

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Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
Жители Великобритании стали свидетелями загадочного НЛО крупных размеров, который пролетел над графствам Корнуолл. Уфологам удалось зафиксировать уникальный
Один из сотрудников полиции Великобритании решил поведать СМИ о факте его встречи в Болтоне с НЛО, имеющим большой, овальный вид. Он вместе с женой даже
В Британии муж и жена стали свидетелями необычайной картины, когда в небе пролетел неизвестный летающий объект, меняющий цвета. Супруги рассказали, что объект