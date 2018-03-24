Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Светящиеся огни над Хартфордширом: Рассекреченные файлы Минобороны раскрывают тайны НЛО В Индонезии был спасён от участи «домашнего питомца» детёныш калимантанского орангутана Пора лечиться: Волочкова продолжает позориться, но уже на лошади Ким Кардашьян присоединилась к акции протестов против насилия в школах Взрослый сын Эвелины Блёданс шокировал общественность внешним видом Жительнице Уэльса 2 года не могут удалить застрявший в руке контрацептивный имплантат Вратари жестко раскритиковали мяч ЧМ-2018 Поклонники сравнили Анастасию Костенко с Анджелиной Джоли В Волоколамске жители устроили митинг против свалки «Ядрово» Тонны лжи: В Екатеринбурге парней заставят ходить по улице с расстегнутой ширинкой Цымбалюк-Романовская поведала, как Джигарханян отдавал долги Табакову Девочка в розовом из Волоколамска вступила в борьбу со свалками в родном городе
| | Ученые из США планируют взорвать астероид, способный уничтожить Землю

Ученые из США планируют взорвать астероид, способный уничтожить Землю

Сегодня, 18:43
Американские ученые из национальной лаборатории Лоуренса Ливермора приступили к созданию специального космического устройства, способного уничтожить всех «врагов» Земли. Главной целью данного атомного «тарана» должен стать астероид под названием 101955 Bennu, несущий погибель всей планете.

Ученые из США планируют взорвать астероид, способный уничтожить Землю

 

В соответствии с расчетами ученых-астрономов, на Земле в 2135 году может наступить конец света, в результате ее столкновения с упомянутым космическим телом гигантского размера. Габариты астероида 101955 Bennu превышают здание Empire State Building, расположенное в Нью-Йорке, при этом энергия кинетического удара, которая последует после падения данного объекта на планету, достигнет приблизительно 1200 мегатонн. Эти показатели в 80 тысяч раз больше мощности атомных бомб, которые в свое время скинули на Хиросиму и Нагасаки.

Спрроектированный специалистами корабль способен сбить с курса 500-метровый астероид и частично его разрушить, более того, он имеет ряд дополнительных возможностей, среди которых даже ядерная загрузка.
Пойда Анна
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году
NASA: Астероид может уничтожить всю жизнь на Земле в 2135 году

Специалисты американского космического агентства NASA обнародовали информацию о том, что уже в 2135 году на Земле всё живое может быть уничтожено вследствие

Ученые назвали астероид, способный уничтожить Землю
Ученые назвали астероид, способный уничтожить Землю

Американские ученые рассказали, какой астероид способен уничтожить Землю. Подробности исследования опубликованы на страницах издания Geophysical Research

В 2880 году астероид может уничтожить Землю
В 2880 году астероид может уничтожить Землю

Американские ученые пришли к выводу, что Земля, возможно, прекратит свое существование в марте 2880 г. К нашей планете летит на огромной скорости огромный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости