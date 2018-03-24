Ученые из США планируют взорвать астероид, способный уничтожить Землю

Американские ученые из национальной лаборатории Лоуренса Ливермора приступили к созданию специального космического устройства, способного уничтожить всех «врагов» Земли. Главной целью данного атомного «тарана» должен стать астероид под названием 101955 Bennu, несущий погибель всей планете.

Пойда Анна

В соответствии с расчетами ученых-астрономов, на Земле в 2135 году может наступить конец света, в результате ее столкновения с упомянутым космическим телом гигантского размера. Габариты астероида 101955 Bennu превышают здание Empire State Building, расположенное в Нью-Йорке, при этом энергия кинетического удара, которая последует после падения данного объекта на планету, достигнет приблизительно 1200 мегатонн. Эти показатели в 80 тысяч раз больше мощности атомных бомб, которые в свое время скинули на Хиросиму и Нагасаки.Спрроектированный специалистами корабль способен сбить с курса 500-метровый астероид и частично его разрушить, более того, он имеет ряд дополнительных возможностей, среди которых даже ядерная загрузка.