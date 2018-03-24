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| | Японские учёные: Депрессия развивается из-за возрастных болей в коленях

Японские учёные: Депрессия развивается из-за возрастных болей в коленях

Сегодня, 19:16
По данным специалистов из Курабучи в Японии, причина депрессии у населения «за 60» может быть в возрастных болях коленей. Такие выводы они сделали, проведя наблюдение за местными пожилыми людьми, как сообщает «Версия.Инфо».

Японские учёные: Депрессия развивается из-за возрастных болей в коленях

 

Работу начали вести с 2005 года. Тогда добровольцы, у которых был зафиксирован возрастной остеоартрит, в депрессивном состоянии ещё не были. Однако через пару лет такая симптоматика всё же обнаружилась. В конечном итоге, оказалось, что 13 процентов женщин и 10 – мужчин пребывали в депрессивном состоянии.

По итогам опроса оказалось, что нервничают пожилые люди в том числе и из-за болей в коленях. Им тяжело в быту с таким заболеванием, потому наблюдается проявление старческой депрессии. Эксперты рекомендуют для того, чтобы этого избежать, больше уделять внимание пожилым родственникам и уважать их возраст.

Ирина Летинская
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