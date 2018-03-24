Японские учёные: Депрессия развивается из-за возрастных болей в коленях

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Мнения
Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
Ученые из Австралии в ходе своих исследований и масштабных социологических опросов смогли установить непосредственную связь между болями в спине и депрессией.
Группа американских исследователей установила, что уход за пожилыми людьми, а также детьми, склоняет к депрессии. Об этом сообщает российское медиа-издание
Ученые выяснили, что люди, страдающие хроническими мигренями, чаще подвержены депрессии, чем их здоровые «собратья».