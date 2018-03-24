В Китае изготовят самую быструю гиперзвуковую аэродинамическую трубу в мире

Специалисты из КНР изготовят сверхскоростную аэродинамическую гиперзвуковую трубу. О новой разработке сообщает пресс-издание Science Alert.

Эксперты отмечают, что новая система поможет определить надежность истребителей и другой летающей техники. Конструкция также поможет выявить поломки прочих компонентов в летательных аппаратах. Ученые для испытаний создадут условия сильного воздушного давления, чтобы произвести имитацию сверхмощного полета. Специалисты отмечают, что скорость составляет около 3,7 тыс/ч.Отметим, что китайские эксперты по высокотемпературный газовой динамике намерены воплотить в реальность аэродинамические трубы, в которых скорость потока будет до 25 числе Маха. Известно, что растянется конструкция до 265 м. Ученые подчеркнули, что запуск произойдет в специальных детонационных камерах. В этих емкостях планируют реакцию взрыва кислорода, азота, водорода. Проект собираются воплотить в реальность ближе к 2020 году.