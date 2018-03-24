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| | Разработчики Siri создают робота-сапера-хирурга

Разработчики Siri создают робота-сапера-хирурга

Сегодня, 17:02
Компания под названием SRI International прославилась благодаря разработке известного голосового ассистента Siri. В данный момент специалисты компании занимаются созданием робота, который может использоваться в качестве хирурга, или сапёра.

Разработчики Siri создают робота-сапера-хирурга

 

С помощью технологии виртуальной реальности, в котором на операторе робота будут надеты специальные очки, технический специалист сможет с высокой точностью управлять манипуляторами робота, выполняя различные команды. Автоматические руки бота могут использоваться в качестве зажима, в который можно поместить различные приспособления, будь то скальпель, или другие точные инструменты. Между манипуляторами данного устройства специалисты SRI International установили пару камер, обеспечивающую оператору полную видимость картины, возникающей перед аппаратом.

По словам разработчиков данного робота, на первом этапе его тестирования они намерены проверить его работоспособность при обезвреживании бомб, а также проведении различных операций. В боевых условиях подобные устройства смогут заменить сапёра и хирурга.
Александр Вест
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