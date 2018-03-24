НЛО демонстрировал удивительные трюки, преследуя реактивный самолет США

Преследование загадочным НЛО реактивного лайнера над штатом Нью-Гэмпшир было заснято на видео. Уфологи радуются такому событию, так как теперь у них есть еще одно реальное доказательство существования инопланетных цивилизаций. Погоня происходила на большой скорости, при этом тарелка пришельцев демонстрировала фантастические пируэты.
Известно, что ранее 18 марта подобное удалось увидеть жителям Люцерна в Швейцарии. Очевидцы были напуганы огромным летающим объектом с хвостом. Таинственный объект коричневого цвета был замечен над озером. Многие очевидцы смогли запечатлеть НЛО. Своими снимками жители Люцерна поделились в соцсетях.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях