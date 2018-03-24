Минобороны ожидает от конструкторов разработки гиперскоростного вертолета

Создание скоростного вертолета, по мнению топ-менеджера, всегда упиралось в технологические сложности, которые возникали из-за классических законов аэродинамики. Подъем летательного аппарата состоит из движения наступающих лопастей, а скорость складывается из разницы наступающих и отступающих винтов.
Для того, чтобы разогнать вертолет до 500 километров в час, необходимо уменьшить эту разницу. Есть несколько технологических концептов преодоления заградительного барьера скорости винтокрылых машин. Дело в том, что прирезком увеличении скорости начинается эффект «срыва потока» и вертолет резко теряет высоту.
На сегодняшний день разрабатываются несколько технологических вариантов преодоления этого препятствия. Один из них уже начали использовать американцы, установив дополнительный двигатель хвостового винта. Однако у них появились свои сложности в чрезмерном алгоритме операций по управлению тремя винтами, и скорость у них не превышает до сих пор 450 километров в час.
Один из перспективных концептов создания гиперзвуковой машины – использования стреловидной лопасти. Идею подсказали фантастические фильмы. Вертолет набирает высоту, разгоняется и его стреловидный винт превращается в крыло самолета. Это уже будет не совсем геликоптер, но и не самолет. Однако дело не в названии, а в способности решать поставленные оперативные задачи. Андрей Богинский не стал озвучивать все варианты решения проблемы, однако озвучил задание, приступить к серийному выпуску скоростного вертолета к 2022 году.
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