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| | Минобороны ожидает от конструкторов разработки гиперскоростного вертолета

Минобороны ожидает от конструкторов разработки гиперскоростного вертолета

Сегодня, 16:16
Конструкторские бюро сразу нескольких специализированных российских фирм сегодня плотно заняты разработкой концепта гиперскоростного вертолета. Информацию этой работе озвучил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Минобороны ожидает от конструкторов разработки гиперскоростного вертолета

 

Создание скоростного вертолета, по мнению топ-менеджера, всегда упиралось в технологические сложности, которые возникали из-за классических законов аэродинамики. Подъем летательного аппарата состоит из движения наступающих лопастей, а скорость складывается из разницы наступающих и отступающих винтов.

Для того, чтобы разогнать вертолет до 500 километров в час, необходимо уменьшить эту разницу. Есть несколько технологических концептов преодоления заградительного барьера скорости винтокрылых машин. Дело в том, что прирезком увеличении скорости начинается эффект «срыва потока» и вертолет резко теряет высоту.

На сегодняшний день разрабатываются несколько технологических вариантов преодоления этого препятствия. Один из них уже начали использовать американцы, установив дополнительный двигатель хвостового винта. Однако у них появились свои сложности в чрезмерном алгоритме операций по управлению тремя винтами, и скорость у них не превышает до сих пор 450 километров в час.

Один из перспективных концептов создания гиперзвуковой машины – использования стреловидной лопасти. Идею подсказали фантастические фильмы. Вертолет набирает высоту, разгоняется и его стреловидный винт превращается в крыло самолета. Это уже будет не совсем геликоптер, но и не самолет. Однако дело не в названии, а в способности решать поставленные оперативные задачи. Андрей Богинский не стал озвучивать все варианты решения проблемы, однако озвучил задание, приступить к серийному выпуску скоростного вертолета к 2022 году.
Сергей Денисов
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