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| | Химикам удалось синтезировать проводящий полимер

Химикам удалось синтезировать проводящий полимер

Сегодня, 15:19
Ученым-химикам из США удалось синтезировать проводящий полимерный материал, который не нуждается во взаимосвязанных связях. Данная особенность полимера связана с тем, что в его структуре есть радикалы-проводники. Благодаря прозрачности в полимер не нужно вводить дополнительные источники электронов.

Химикам удалось синтезировать проводящий полимер

 

Отметим, что такое соединение называется PTEO. В полимере с радикалом есть атом кислорода с неспаренным электроном. У других материалов проводимость не превышает 0,01 сименс на метр. Однако синтезированный материал показал почти 28 сименсов на метр. Данное число такое же, как у полимеров с двойными связями.

Чтобы добиться максимальной проводимости ученые обработали материал. Они поместили его в печь для обжига при температуре в 80 градусов. Однако при обжиге материал должен иметь низкую температуру стеклования, чтобы сохранить свои радикалы. При этом процессе в материале происходит взаимопроникновение полимерных цепочек, что приводит к взаимодействию оболочек и свободных электронов, а затем приводит к образованию одной проводящей цепи. Химики говорят, что пока им удалось воспроизвести максимальную длину проводящей области в 0,6 микрометров. Этой длинны не хватает для большого использования, поэтому эксперты планируют продолжить свои исследования.
Анна Котова
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