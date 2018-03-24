NASA: Можно обезвредить опасные астроиды-убийцы с помощью краски

Эксперты со всех уголков мира ищут методы по устранению опасных астероидов. Одни ученые считают, что нужно применять ядерное оружие, другие уверены, что космические тела нужно отталкивать с помощью кинетических ударов. Однако, NASA переплюнуло всех вместе взятых. Специалисты по аэронавтике считают, что обезвредить астероиды-убийцы можно методом покраски.

Эксперты собираются провести эксперимент с окраской на астероиде Бенну, который многие знают как «Астероид Судного дня». Известно, что данное космическое тело приблизится к нашей планете в 2135 году. Вероятность столкновения составляет 1:2700. Спустя время группа экспертов из NASA пришла к выводу, что сбить астероид с курса поможет обычная краска. Доктор Майкл Моро, который представляет новое исследование NASA OSIRIS-REx, заявил обществу о возможности краски. С помощью нового цвета астероид-убийца вступает в контакт с Солнцем. В ходе воздействия, космическое тело нагревается до такого силы, что изменяет направление.Ученые используют давление солнечного света. Известно, что если тела имеют темные тона, то тогда свет поглощается и отдает свой заряд, а вот если астероид окрашен в светлые краски, то поверхность будет отражать в разы больше. Специалисты сделали из этого вердикт: если сменить окраску космического тела, то изменится и траектория полета.Астрофизики сообщили, что покрасить астероид будет гораздо проще, чем попытаться его сбить при помощи ядерных разработок. Известно, что межпланетный зонд следует в направлении Бенну. Результаты эксперимента будут известны, когда станция вернется обратно на Землю. Из управления США сообщили, что корабль возвратится на нашу планету в декабре этого года.