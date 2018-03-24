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| | Специалисты раскрыли тайну алхимического манускрипта Исаака Ньютона

Специалисты раскрыли тайну алхимического манускрипта Исаака Ньютона

Сегодня, 15:10
Фонд химического наследия США смог получить в свое распоряжение уникальный алхимический манускрипт, написанный рукой самого Исаака Ньютона. После завершения детального изучения документа им удалось частично дешифрировать текст.

Специалисты раскрыли тайну алхимического манускрипта Исаака Ньютона

 

До недавнего времени манускрипт хранился в частной коллекции, владелец которой смог приобрести его по итогам торгов на аукционе Сотбис в Лондоне в 1936 году, где его в качестве лота согласились выставить потомки великого ученого.

В указанный период многие ценные бумаги приобрели обеспеченные коллекционеры, которые подходили к процессу покупки подобных документов как к выгодному капиталовложению. Однако вспоследствии они решили вручить манускрипты Исаака Ньютона сотрудникам различных научно-исследовательских учреждений, дабы те смогли расшифровать их.

В документе, который находится в фонде химического наследия США, речь идет о процессе получения философской ртути. Данное таинственное вещество считается составным элементом философского камня, при этом эксперты полагают, что Ньютон мог использовать его как справочник.
Пойда Анна
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