Специалисты раскрыли тайну алхимического манускрипта Исаака Ньютона

Фонд химического наследия США смог получить в свое распоряжение уникальный алхимический манускрипт, написанный рукой самого Исаака Ньютона. После завершения детального изучения документа им удалось частично дешифрировать текст.

Пойда Анна

До недавнего времени манускрипт хранился в частной коллекции, владелец которой смог приобрести его по итогам торгов на аукционе Сотбис в Лондоне в 1936 году, где его в качестве лота согласились выставить потомки великого ученого.В указанный период многие ценные бумаги приобрели обеспеченные коллекционеры, которые подходили к процессу покупки подобных документов как к выгодному капиталовложению. Однако вспоследствии они решили вручить манускрипты Исаака Ньютона сотрудникам различных научно-исследовательских учреждений, дабы те смогли расшифровать их.В документе, который находится в фонде химического наследия США, речь идет о процессе получения философской ртути. Данное таинственное вещество считается составным элементом философского камня, при этом эксперты полагают, что Ньютон мог использовать его как справочник.