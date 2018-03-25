Пять тысяч черепов черных невольниц нашли ученые в Астраханской области

Согласно письменным источникам, правитель Египта поддерживал теплые отношения с ханом Золотой Орды и присылал ему из Африки черных невольниц для гарема, а также искусных поварих, ткачих и ковровых мастериц.
Балабанова озвучила статистику. В Астраханской области в погребениях найдены около 5 тысяч черепов африканских невольниц с ярко выраженным прогнатизмом (выступающими костями челюстно-носовой группы). Обилие африканок в астраханской степи, по всей видимости, каким-то образом отразилось на генетике калмыков, едиссанских татар и других кочевых народностей.
Любопытные журналисты задавали вопросы об аномалиях остеологических останков людей. Мария Балабанова удовлетворила интерес репортеров, рассказав о двухметровом кубанском богатыре, найденом в Краснодарском крае и о просверленном черепе жрицы – неудачной попытке хирургической трепанации, который был найден в одном из погребений скифского кургана.
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