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| | Пять тысяч черепов черных невольниц нашли ученые в Астраханской области

Пять тысяч черепов черных невольниц нашли ученые в Астраханской области

Сегодня, 06:20
Археологическая экспедиция в Селитренном Астраханской области, где предположительно находилась некоторое время передвижная ставка монгольского хана Берке, обнаружила скопление женских черепов негроидного типа. Об этом рассказала журналистам антрополог Мария Балабанова.

Пять тысяч черепов черных невольниц нашли ученые в Астраханской области

 

Согласно письменным источникам, правитель Египта поддерживал теплые отношения с ханом Золотой Орды и присылал ему из Африки черных невольниц для гарема, а также искусных поварих, ткачих и ковровых мастериц.

Балабанова озвучила статистику. В Астраханской области в погребениях найдены около 5 тысяч черепов африканских невольниц с ярко выраженным прогнатизмом (выступающими костями челюстно-носовой группы). Обилие африканок в астраханской степи, по всей видимости, каким-то образом отразилось на генетике калмыков, едиссанских татар и других кочевых народностей.

Любопытные журналисты задавали вопросы об аномалиях остеологических останков людей. Мария Балабанова удовлетворила интерес репортеров, рассказав о двухметровом кубанском богатыре, найденом в Краснодарском крае и о просверленном черепе жрицы – неудачной попытке хирургической трепанации, который был найден в одном из погребений скифского кургана.
Сергей Денисов
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