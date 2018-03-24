США ищут методы защиты от российских гиперзвуковых ракет

В Пентагоне на первое место поставили вопрос о защите от российской техники. Известно, что крылатые гиперзвуковые разработки не имеют аналогов во всем мире. Информацию опубликовали в пресс-службе The National Interest.

Пентагон крайне обеспокоен, что Россия и Китай обзавелись мощнейшей техникой. Америка не получала подобный вызов со времен распада СССР. Стратегический главнокомандующий США Джон Хайтен считает, что гиперзвуковые ракеты опасны тем, что их просто невозможно перехватить американскими сооружениями.Генерал отметил, что страна должна не только найти метод обороны против новейших разработок, но и создать собственное оружие, которое мало чем уступит ядерным державам. Джон Хайтер сообщил, что можно создать кибернетические или электромагнитные способы обезвреживания разрушительных ракет.Американское издание поведало, что Пентагон довольно хорошо рекламирует предположения по созданию противодействующих разработок, однако, на деле представители США так ничего и не предпринимают.