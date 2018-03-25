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| | В космосе нашли светило с характеристиками черной дыры и звезды

В космосе нашли светило с характеристиками черной дыры и звезды

Сегодня, 06:40
Сенсационная находка, обнаруженная в глубинах космоса специалистами, обескуражила учёных, так как небесное светило, попавшее в центр внимания астрономов, одновременно обладает характеристиками чёрной дыры и нейтронной звезды.

В космосе нашли светило с характеристиками черной дыры и звезды

 

Физик из Италии Рауль Карбальо-Рубио, представляющий Международную школу перспективных исследований, рассказал о сенсационной находке, которая буквально опровергает существующие законы физики. По словам Рауля, в космическом пространстве помимо общепризнанных звёзд и чёрных дыр также может существовать и принципиально новый вид космических объектов, обладающий звёздной структурой. Физик отметил, что в конце своего существования звезда формирует оболочку, похожую на чёрную дыру, однако, её действия больше схожи с квазиклассической релятивистской звездой.

 
Рауль Карбальо-Рубио подчеркнул, что найденный объект может оказаться новым видом звёзд, с которым наука ранее ещё не сталкивалась.

Александр Вест
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