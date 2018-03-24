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| | Уфологи: Солнечная система попала в чёрную галактическую дыру

Уфологи: Солнечная система попала в чёрную галактическую дыру

Сегодня, 13:26
Исследователи, занимающиеся изучением внеземного пространства, утверждают о попадании Солнечной системы в чёрную галактическую зону. Она известна ещё со времён древних цивилизаций как Тёмный риф.

Уфологи: Солнечная система попала в чёрную галактическую дыру

 

Учёные уфологи сообщают о крайне опасном положении Солнечной системы, которая попала в неблагоприятную среду. В связи с нарушением привычного положения в космическом пространстве, участились вспышки на Солнце.

Учёные рассчитали, что Солнечная система делает полный оборот вокруг чёрной дыры по Млечному пути за период в 200 миллионов лет. Около такого же периода существует жизнь на Земле. Уфологи, в ходе своих размышлений, пришли к выводу, что эти показатели связаны между собой. В связи с этим появилась новая теория о конце света.

Главной опасностью являются плотное строение астероидов, которые довольно близко пролетают возле нашей планеты. Но не на столько близко, чтобы переживать за крушение Земли и гибель человечества, так что можно спать спокойно.
Дарья Дмитриева
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