Российские ученые предлагают уничтожить рак грудным молоком и осповакциной

Сотрудники Института химической биологии в Новосибирске разработали комбинированный препарат для борьбы с раком, сочетающий в себе осповакцину и лактаптин – вещество на базе грудного молока. Ученые провели доклинические испытания и получили удовлетворительные результаты.

Домбровский Сергей

По мнению специалистов, бороться с онкологическими заболеваниями нужно с помощью комплексных медицинских препаратов, поскольку они удваивают лечебный эффект. Комбинированное вещество «атакует» раковые клетки и уничтожает их. Оно может спасти жизни миллионов людей, если своевременно провести диагностику и выявить отклонения в состоянии здоровья человека. Разработанное средство от онкологических недугов способно противостоять различным видам рака. Этим оно выгодно отличается от схожих лекарств. На данный момент аналогов в мире не существует.Препарат на базе грудного молока и осповакцины может спасти пациента даже в запущенных случаях, когда появились метастазы. Также он хорошо справляется с опасными опухолями. Разработанное средство требует проведения дополнительных исследований.