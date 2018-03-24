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| | В Грузии случайно обнаружили руины древнего монастыря

В Грузии случайно обнаружили руины древнего монастыря

Сегодня, 12:22
Удивительное открытие было сделано в грузинском регионе, именуемом Квемо Картли. Информацией поделились официальные представители национального агентства, специализирующегося на охране культурного наследия страны.

В Грузии случайно обнаружили руины древнего монастыря

 

Руины священного места по счастливой случайности были обнаружены в лесном массиве работником одной из горнодобывающих компаний. Попытка выяснить больше о таинственном здании не увенчалась успехом, поскольку данные о найденном монастыре не содержатся ни в одном из существующих исторических и научных источников.

В настоящее время на этом месте уже находится группа разнопрофильных специалистов, в состав которой входят искусствоведы, историки, архитекторы и археологи. Они выдвинули предположение о том, что одно из строений, находящееся на территории монастырского угодья, могло быть зальной церковью.
Пойда Анна
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