В Грузии случайно обнаружили руины древнего монастыря

Удивительное открытие было сделано в грузинском регионе, именуемом Квемо Картли. Информацией поделились официальные представители национального агентства, специализирующегося на охране культурного наследия страны.

Пойда Анна

Руины священного места по счастливой случайности были обнаружены в лесном массиве работником одной из горнодобывающих компаний. Попытка выяснить больше о таинственном здании не увенчалась успехом, поскольку данные о найденном монастыре не содержатся ни в одном из существующих исторических и научных источников.В настоящее время на этом месте уже находится группа разнопрофильных специалистов, в состав которой входят искусствоведы, историки, архитекторы и археологи. Они выдвинули предположение о том, что одно из строений, находящееся на территории монастырского угодья, могло быть зальной церковью.