Ученые: Развивающие видео не несут пользы для детей

Индийские ученые пришли к выводу, что развивающие видео неэффективны в обучении детей. По их мнению, такой метод обучения только развлекает малышей и не влияет на их развитие.

Исследователи из Нью-Дели провели эксперимент с целью проверки эффективности развивающих видео и игр. В исследовании поучаствовали 55 деток. Каждому из них на момент начала эксперимента было приблизительно полгода. Ученые наблюдали за детьми через каждые шесть месяцев до достижения ими двухлетнего возраста.Дети, которым исполнился год, могли распознавать на видео своих близких, а в полтора года они определяли самих себя. Многие научились жать на кнопки, при этом, не понимая их функции. Ближе к двум годам дети смогли запоминать новые слова с видео, если родители неоднократно повторяли им эти слова. Ученые подчеркнули, что больше всего детям нравились яркие видеоролики, с множеством игрушек и воздушными шарами.Исследователи сделали заключение, что просмотр роликов детьми в возрасте до двух лет не является результативным методом обучения. Ученые отмечают, что однозначно отмечать неэффективность обучающих видео нельзя. Возможно, результат такого же эксперимента в других культурах будет совершенно иным.