Эксперты рассказали, почему военные и ученые перестали искать пришельцев

В изданиях до сих пор периодически появляются статьи об НЛО, но массово этот феномен перестали изучать военные и ученые. Эксперты нашли ответ на вопрос, почему новости об инопланетянах больше не интересуют специалистов.

Домбровский Сергей

В СССР активно изучали НЛО в 60-х годах XX века. В печатных изданиях одна за другой появлялись статьи о пришельцах. Народ находился во взволнованном состоянии из-за подобных публикаций. Все говорили о предстоящем контакте с представителями внеземных цивилизаций. В 2009 году комиссия РАН по борьбе с лженаукой напечатала материал, рассказывающий об изучении НЛО. Для реализации программы прибегли к помощи гражданских и военных лиц. Специалисты и простые люди рассматривали различные необъяснимые факты. Проект существовал на протяжении 13 лет, в 1990 году его свернули.За указанный период обнаружили 3 тысячи феноменов, 90% из которых являлись всего лишь запуском ракет, проверкой военной авиационной техники и прочими тестированиями, организованными людьми. Лишь 10% случаев остались непонятными для науки. Специалисты не захотели больше заниматься этим делом, так как слишком мала вероятность найти пришельцев. Министерство обороны Великобритании в 2006 году предоставило официальный отчет, в котором тоже говорилось, что львиная доля сообщений о НЛО оказались ложными.