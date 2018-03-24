Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Канделаки после слухов о беременности показала плоский живот Посол РФ в Италии предложил британцам найти «русский след» в отравлении Наполеона МТС снова грабит пользователей: Мобильный оператор будет снимать по 3 руб со всех абонентов Марьяна Ро после конфликта с Комковым пытается сохранить подписчиков Раздевшись до трусов в супермаркете, волгоградец принял кефирный душ В Грузии случайно обнаружили руины древнего монастыря В Москве перекроют несколько улиц из-за репетиции парада Победы Эксперты рассказали, почему военные и ученые перестали искать пришельцев Эксперты назвали недостатки обновления Google AdWords Учёные рассказали, сколько нужно заниматься спортом в день, чтобы дольше прожить Игру Far Cry 5 можно пройти всего за 10 минут Девушки предпочитают парней, сфотографированных на природе
| | Эксперты рассказали, почему военные и ученые перестали искать пришельцев

Эксперты рассказали, почему военные и ученые перестали искать пришельцев

Сегодня, 12:10
В изданиях до сих пор периодически появляются статьи об НЛО, но массово этот феномен перестали изучать военные и ученые. Эксперты нашли ответ на вопрос, почему новости об инопланетянах больше не интересуют специалистов.

Эксперты рассказали, почему военные и ученые перестали искать пришельцев

 

В СССР активно изучали НЛО в 60-х годах XX века. В печатных изданиях одна за другой появлялись статьи о пришельцах. Народ находился во взволнованном состоянии из-за подобных публикаций. Все говорили о предстоящем контакте с представителями внеземных цивилизаций. В 2009 году комиссия РАН по борьбе с лженаукой напечатала материал, рассказывающий об изучении НЛО. Для реализации программы прибегли к помощи гражданских и военных лиц. Специалисты и простые люди рассматривали различные необъяснимые факты. Проект существовал на протяжении 13 лет, в 1990 году его свернули.

За указанный период обнаружили 3 тысячи феноменов, 90% из которых являлись всего лишь запуском ракет, проверкой военной авиационной техники и прочими тестированиями, организованными людьми. Лишь 10% случаев остались непонятными для науки. Специалисты не захотели больше заниматься этим делом, так как слишком мала вероятность найти пришельцев. Министерство обороны Великобритании в 2006 году предоставило официальный отчет, в котором тоже говорилось, что львиная доля сообщений о НЛО оказались ложными.
Домбровский Сергей
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях
Новости по теме
Специалисты объяснили, почему мы создаем идентичные образы пришельцев
Специалисты объяснили, почему мы создаем идентичные образы пришельцев

Люди уже давно задаются вопросом существования внеземных цивилизаций. Но, одним из главных вопросов остается внешний облик инопланетян. Специалисты из США дали

Ученые рассказали, почему в космосе так мало света
Ученые рассказали, почему в космосе так мало света

Человечество много лет задается вопросом, почему в космосе так темно, ведь в нём обитают немало небесных светил и планет. Ученые нашли ответ на данный вопрос,

Ученые рассказали, почему стоит бояться НЛО
Ученые рассказали, почему стоит бояться НЛО

Уфологи заявили, по какой причине стоит бояться вторжения НЛО на Землю. Появление представителей внеземных цивилизаций может являть угрозу всему человечеству.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости