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Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Учёные рассказали, сколько нужно заниматься спортом в день, чтобы дольше прожить

Учёные рассказали, сколько нужно заниматься спортом в день, чтобы дольше прожить

Сегодня, 11:52
Учёные во всём мире бьют тревогу: количество людей с большим лишним весом возрастает с каждым годом. Однако уделив несколько минут в день простым упражнениям, можно себя спасти и продлить жизнь.
 

Учёные рассказали, сколько нужно заниматься спортом в день, чтобы дольше прожить

 

Известно, что лишние килограммы ведут к диабету, болезням сердечно-сосудистой системы, что вызывает преждевременную смерть. Проблема может крыться не только в генетических нарушениях, но и в образе жизни людей. Те, чья работа заставляет много сидеть, находятся в главной зоне риска. Как оказалось, достаточно 30 минут спорта в день, чтобы продлить жизнь, избавляясь от лишнего веса. Если после рабочего дня на спорт уже не тянет, то им можно заняться во время работы. Активно, ничего не жуя в этот момент, несколько раз по 5 минут можно походить на рабочем месте.

Лучше будет, если это время увеличить с 30 минут до хотя бы часа. Здесь не столько важная физическая подготовка, сколько желание что-то изменить – побороть «гравитационное притяжение» к дивану или стулу. Учёные уверяют, что если начать правильно питаться, соблюдать гигиену сна и полчаса в день тратить на незамысловатые упражнения, можно существенно улучшить своё здоровье.
Елизавета Трюфель
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