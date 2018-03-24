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| | Ученые советуют NASA отправить детектор ДНК к Европе и Энцеладу

Ученые советуют NASA отправить детектор ДНК к Европе и Энцеладу

Сегодня, 11:34
Годами ученые ведут дискуссию по поводу существования жизни на других планетах Солнечной системы. Дабы решить этот вопрос специалисты посоветовали сотрудникам космического агентства NASA послать на спутники Юпитера и Сатурна Европу и Энцелад детектор внеземной ДНК.

Ученые советуют NASA отправить детектор ДНК к Европе и Энцеладу

 

По мнению экспертов, это позволит точно узнать, есть жизнь на других планетах или данные предположения являются лишь иллюзией фантастов. Даже если детектор ДНК столкнется с совершенно незнакомыми биологическими видами, он все равно зафиксирует отклонения и выявит их наличие. Ученые долго спорят о том, что считать жизнью. По мнению одних специалистов, это понятие растяжимое и каждый трактует его по-своему. Якобы даже если люди и встретят некие биологические виды на Европе и Энцеладе, они просто не заметят их. Причиной этому является различие в понятийном аппарате.

Другие планетологи уверены, обнаружить жизнь на спутниках Сатурна и Юпитера цель вполне достижимая. Хорошим помощником в этом деле выступит детектор ДНК. Американское космическое агентство NASA планирует осуществить миссию на Энцелад и Европу в 20-30-х годах XXI века.
Домбровский Сергей
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