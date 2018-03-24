На видео показали работу акустической лазерной пушки

На видеохостинге YouTube показали видео, на котором запечатлено действие лазерной акустической установки. На видео заметно, как круглая установка белого цвета, оборудованная некими лазерными приборами, раскручивается, а затем издаёт раздражающие звуки, излучая яркое белое свечение. Многие пользователи заметили, что высота звучания раздражающих звуков напрямую зависит от скорости, с которой крутится установка. При небольшой скорости оборотов звуки, которые создаются пушкой, напоминают вой сирены кареты скорой помощи.
Подписывайтесь и читайте наши статьи в Яндекс.Новостях