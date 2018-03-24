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| | На видео показали работу акустической лазерной пушки

На видео показали работу акустической лазерной пушки

Сегодня, 11:17
Группа американских военных разработала проект не летального оружия, в котором происходит генерация громких и весьма раздражающих звуков с помощью задействования лазерных технологий.

На видео показали работу акустической лазерной пушки

 

На видеохостинге YouTube показали видео, на котором запечатлено действие лазерной акустической установки. На видео заметно, как круглая установка белого цвета, оборудованная некими лазерными приборами, раскручивается, а затем издаёт раздражающие звуки, излучая яркое белое свечение. Многие пользователи заметили, что высота звучания раздражающих звуков напрямую зависит от скорости, с которой крутится установка. При небольшой скорости оборотов звуки, которые создаются пушкой, напоминают вой сирены кареты скорой помощи.

 
Данное изобретение планируется использовать для разгона несанкционированных столпотворений, так как звуки, издающиеся данным устройством, способны достигать интенсивности в 150 децибел, что вызовет сильное раздражение для органов слуха демонстрантов.

Александр Вест
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