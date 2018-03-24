Уфологи сообщили о появлении большого НЛО в горах Афганистана

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Мнения
Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.
От Редактора
Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.
Уфологи Тим Дойл и Трейси Су заявили, что видели, как в США над таинственной «зоной 51» НЛО вступили в схватку с землянами. Они заметили в небе два
Пришельцы чаще всего прилетают на Землю во второй половине дня. Делается это для того, чтобы люди были менее бдительны, а в темноте их сложнее всего было
Уфологи заявили об обнаружении спирального НЛО над Скалистыми горами в США, как сообщает издание «Версия».