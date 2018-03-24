Уфологи сообщили о появлении большого НЛО в горах Афганистана

Виртуальные уфологи с YouTube-канала SECTION 51 сообщили о появлении большого НЛО в горах Афганистана. По словам специалистов, информацию об этом они получили от некоего сотрудника американской разведки.

Уфологи заявили, что военнослужащие из США отправились в горы, чтобы проверить заявление о наблюдаемых светлых шарах. В итоге обнаружилось крупное НЛО дискообразное формы, с которым разведчикам даже пришлось вступить в бой, как сообщает VladTime.

Специалисты по инопланетянам заявили, что такие стычки – не редкость. В частности, пришельцы вступали в схватку с американскими военными во время войны во Вьетнаме, а также Второй мировой. В те случаи, когда внеземные существа и не нападали, они как минимум наблюдали со стороны – пилоты истребителей нередко замечали странный свет. В Сети версию уфологов с YouTube-канала SECTION 51 раскритиковали. Интернет-пользователи отметили, что представленный ролик слишком явно напоминает обычный монтаж, а странный свет во время войн могли издавать и какие-то секретные земные разработки, о которых и по сей день много слухов и разговоров.

Ирина Летинская