Учёные: Голодание способствует продолжению жизни

Если частично отказываться от пищи в молодом возрасте, это позитивно скажется в старости.

Дарья Дмитриева

Учёные из Пеннингтонского биомедицинского университета в Штатах уверены, что если употреблять в рационе на 15% меньше калорий в юности, это приостановит в разы процесс старения клеток организма. Ну а если принять более радикальные меры, и уменьшить свой дневной рацион на 25%, то наслаждаться жизнью представится возможность дольше на семь лет. Это не малый показатель, учитываю среднюю продолжительность жизни на планете.Исследовались более 70 человек в возрасте 21-50 лет, у которых в принципе не было проблем с перееданием и лишним весом. Исследуемые были разделены на группы и придерживались определённых правил питания около двух лет. Тех, кто сократил свой рацион на 15 процентов, ожидали прекрасные новости. В среднем, люди скинули по девять килограмм и остались в здоровой форме – у них не выявили анемии или потерь костной ткани.Также, в связи с тем, что снизился уровень энергии для переработки еды, тоже снизил свою деятельность метаболизм. Это уменьшило риск заболеваний - диабета, атеросклероза, ревматизма и, что немаловажно, онкологии. Также риски скорого старения организма стали значительно меньше.