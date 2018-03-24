Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Учёные: Голодание способствует продолжению жизни

Учёные: Голодание способствует продолжению жизни

Сегодня, 10:59
Если частично отказываться от пищи в молодом возрасте, это позитивно скажется в старости.

Учёные: Голодание способствует продолжению жизни

 

Учёные из Пеннингтонского биомедицинского университета в Штатах уверены, что если употреблять в рационе на 15% меньше калорий в юности, это приостановит в разы процесс старения клеток организма. Ну а если принять более радикальные меры, и уменьшить свой дневной рацион на 25%, то наслаждаться жизнью представится возможность дольше на семь лет. Это не малый показатель, учитываю среднюю продолжительность жизни на планете.

Исследовались более 70 человек в возрасте 21-50 лет, у которых в принципе не было проблем с перееданием и лишним весом. Исследуемые были разделены на группы и придерживались определённых правил питания около двух лет. Тех, кто сократил свой рацион на 15 процентов, ожидали прекрасные новости. В среднем, люди скинули по девять килограмм и остались в здоровой форме – у них не выявили анемии или потерь костной ткани.

Также, в связи с тем, что снизился уровень энергии для переработки еды, тоже снизил свою деятельность метаболизм. Это уменьшило риск заболеваний - диабета, атеросклероза, ревматизма и, что немаловажно, онкологии. Также риски скорого старения организма стали значительно меньше.
Дарья Дмитриева
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