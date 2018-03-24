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Учёные рассказали об опасности шашлыка

Сегодня, 10:09
Учёные из Гарвардского университета уверены, что мясо, приготовленное на открытом огне, может навредить здоровью человека.

Учёные рассказали об опасности шашлыка

 

Научный сотрудник Ганг Луи поделился информацией на собрании в Американской ассоциации. Рассматривались вопросы сердечных заболеваний. В своей презентации учёный из Гарварда рассказал о вреде мяса на мангале. Он утверждает, что оно может вызвать гипертонию.

Исследователи в ходе доказательства этого факту наблюдали за сотней подростков 12-16 лет, которые не были знакомы с повышенным давлением, диабетом, сердечно-сосудистой недостаточностью и, куда хуже, онкозаболеваниями. При этом, учёные сравнивали показатели тех, кто ел мясо, приготовленное на мангале, практически через день и тех, кто баловал себя лишь пару раз в неделю. Давление у первых было на 17% выше. Количество съеденного мяса значения не имело.

В связи с такими показателями специалисты советуют воздерживаться от частого употребления мясных изделий, приготовленных на огне при высоких температурах, дабы уберечь себя от риска заболевания гипертонией.
Дарья Дмитриева
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