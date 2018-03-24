Учёных озадачило угасание самой загадочной звезды Галактики

Астроном из США Табет Бояджан сообщил об очередном уменьшении светимости небесного светила, получившего наименование KIC-8462852 (Табби). Учёный заявил, что подобное явление наблюдалось до этого целых пять лет назад.

Александр Вест

Табет Бояджан ведёт специальный блог, в котором делится своими наблюдениями за звездой Табби, считающейся одним из самых загадочных небесных светил в Галактике. Известность данная звезда получила из-за непостоянности в своей светимости. Ранее уменьшение светимости Табби было зафиксировано ещё в 2013-м году, а очередное уменьшение яркости света, исходящего от звезды, Табета зафиксировал в марте нынешнего года. Многие учёные по всему миру до сих пор стараются разгадать тайну непостоянной светимости данной звезды.Некоторые специалисты предполагают, что на интенсивность светимости Табби могут влиять масштабные постройки внеземных цивилизаций, препятствующих распространению света вокруг звезды. Другие же эксперты списывают подобные аномалии на наличие вокруг звезды кометного облака.