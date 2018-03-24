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| | Учёные поведали, когда люди освоят телепатию

Учёные поведали, когда люди освоят телепатию

Сегодня, 11:00
Известный нейрохирург по имени Эрик Лейтардт поведал о том, когда люди смогут производить общение друг с другом, используя лишь силу мысли. Специалист заявил, что телепатию человечество освоит уже в обозримом будущем.

Учёные поведали, когда люди освоят телепатию

 

Нейрохирург, представляющий Вашингтонский университет, занимается исследованием путей преодоления барьеров, ограничивающих полноценное использование всего потенциала человеческого мозга. По словам Эрика Лейтардта, уже в обозримом будущем с помощью развитых технологий в мозг человека учёные смогут вживлять специфичные импланты, которые позволят людям использовать телепатические возможности. Учёный заметил, что общение посредством мыслей будет осуществляться по принципу смартфона, вместо которых в головах людей будут находиться специальные чипы.

Также Лейтардт добавил, что в данный момент техническим специалистам предстоит много работы по созданию алгоритмов, которые позволят настроить корректную обработку информации мозгом.
Александр Вест
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