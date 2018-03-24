Учёные поведали, когда люди освоят телепатию

Известный нейрохирург по имени Эрик Лейтардт поведал о том, когда люди смогут производить общение друг с другом, используя лишь силу мысли. Специалист заявил, что телепатию человечество освоит уже в обозримом будущем.

Александр Вест

Нейрохирург, представляющий Вашингтонский университет, занимается исследованием путей преодоления барьеров, ограничивающих полноценное использование всего потенциала человеческого мозга. По словам Эрика Лейтардта, уже в обозримом будущем с помощью развитых технологий в мозг человека учёные смогут вживлять специфичные импланты, которые позволят людям использовать телепатические возможности. Учёный заметил, что общение посредством мыслей будет осуществляться по принципу смартфона, вместо которых в головах людей будут находиться специальные чипы.Также Лейтардт добавил, что в данный момент техническим специалистам предстоит много работы по созданию алгоритмов, которые позволят настроить корректную обработку информации мозгом.