Военный спутник «Благовест» выведут на орбиту 19 апреля

Представители государственной корпорации Роскосмос объявили о том, что на земную орбиту спутник военного типа под названием «Благовест» будет выведен с помощью ракетоносителя «Протон-М» уже 19 апреля.

Александр Вест

Николай Тестоедов, занимающий должность гендиректора в «Информационных спутниковых системах имени Решетнева», заявил о том, что к данному моменту спутник «Благовест» был успешно доставлен на территорию космодрома «Байконур». Технические специалисты проводят с «Благовестом» все необходимые проверочные процедуры. До нынешнего времени экспертами не было выявлено никаких проблем. «Благовест» станет уже вторым спутником такого типа на орбите Земли.Представители российского Министерства обороны заявили о своём намерении вывести на земную орбиту в общей сложности четыре военных спутника, которые будут действовать в связке друг с другом. «Благовест» обеспечит скоростной доступ к сети интернет, также гарантируя высокое качество телефонной связи и видеоконференций.