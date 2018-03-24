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| | Военный спутник «Благовест» выведут на орбиту 19 апреля

Военный спутник «Благовест» выведут на орбиту 19 апреля

Сегодня, 09:43
Представители государственной корпорации Роскосмос объявили о том, что на земную орбиту спутник военного типа под названием «Благовест» будет выведен с помощью ракетоносителя «Протон-М» уже 19 апреля.

Военный спутник «Благовест» выведут на орбиту 19 апреля

 

Николай Тестоедов, занимающий должность гендиректора в «Информационных спутниковых системах имени Решетнева», заявил о том, что к данному моменту спутник «Благовест» был успешно доставлен на территорию космодрома «Байконур». Технические специалисты проводят с «Благовестом» все необходимые проверочные процедуры. До нынешнего времени экспертами не было выявлено никаких проблем. «Благовест» станет уже вторым спутником такого типа на орбите Земли.

Представители российского Министерства обороны заявили о своём намерении вывести на земную орбиту в общей сложности четыре военных спутника, которые будут действовать в связке друг с другом. «Благовест» обеспечит скоростной доступ к сети интернет, также гарантируя высокое качество телефонной связи и видеоконференций.
Александр Вест
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