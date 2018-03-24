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| | Прекращение тренировок влияет на усиление депрессии

Прекращение тренировок влияет на усиление депрессии

Сегодня, 09:09
Специалисты предупредили, что регулярные физические нагрузки могут стать отличным способом борьбы с депрессией. Однако все депрессивные симптомы лишь увеличатся, если человек прекратит свои тренировки.

Прекращение тренировок влияет на усиление депрессии

 

Согласно наблюдениям учёных, представляющих Университет Аделаиды, для поддержания своего здоровья и предотвращения возникновения депрессивного состояния человеку требуется не меньше 150 минут в неделю, которые необходимо уделять физическим упражнениям. В том случае, если физические нагрузки будут отличаться своей интенсивностью, данная цифра может быть уменьшена вдвое. Также специалисты заметили, что при прекращении тренировок, которыми человек занимался на регулярной основе, он рискует лишь усилить депрессивные симптомы.

По заверениям экспертов, усиление симптомов депрессии после прекращения тренировок проявляется уже по прошествии трёх дней. Однако в некоторых случаях данный процесс занимает гораздо больше времени, проявляясь лишь после пары недель.
Александр Вест
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