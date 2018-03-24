Экипаж «Союза МС-08» после стыковки перебрался на борт МКС

Экипаж пилотируемого корабля «Союз МС-08», запуск которого был проведен с космодрома Байконура, по завершению ряда манипуляций смог состыковаться с Международной космической станцией (МКС) и перебраться на нее, используя специальный люк. Для этого команде сначала пришлось устроить проверку герметичности стыковки, а затем урегулировать давление между самим аппаратом и МКС.

Пойда Анна

Согласно данным, предоставленным сотрудниками центра управления полетами, в рамках международной миссии ракета под названием «Союз-ФГ» наряду с кораблем были запущены 21 марта с Байконур. Летающее устройство благополучно доставило на МКС космонавта «Роскосмоса» Олега Артемьева, а вместе с ним бортинженеров и астронавтов из американского агентства NASA Эндрю Фойстела и Ричарда Арнольда.По словам Артемьева, в полет они забрали с собой мяч Telstar18, который по прибытию с МКС планируют использовать в первом матче турнира, где должны встретиться сборные России и Саудовской Аравии.