Ученые: Найден надежный способ защиты от рака

Британские исследователи проанализировали факторы, которые могут спровоцировать смертельную болезнь. По мнению экспертов, в одной только Англии можно предупредить появление более 135 000 случаев раковых заболеваний, если следовать здоровому образу жизни и беречь себя от воздействия негативных факторов. Британские исследователи проанализировали факторы, которые могут спровоцировать смертельную болезнь. По мнению экспертов, в одной только Англии можно предупредить появление более 135 000 случаев раковых заболеваний, если следовать здоровому образу жизни и беречь себя от воздействия негативных факторов.



Самыми распространенными причинами появления злокачественных опухолей, которые можно предотвратить, по мнению ученых, являются: облучение - 1,9% (6,954), загрязнение воздуха - 1% (3,591), слишком мало физической активности - 0,5% (1,917), алкоголь - 3,3% (11,894), УФ-облучение - 3,8% (13,604), профессиональное облучение - 3,8% (13 558), инфекции - 3,6% (13,086), табачный дым - 15,1% (54,271), избыточный вес и ожирение - 6,3% (22,761), а также все предотвратимые факторы вместе взятые - 37,7% (135,507).

Татьяна Преображенская

Научные сотрудники британского Центра исследования рака определили основные причины развития онкологических заболеваний. Специалисты провели исследование, согласно которому, чаще всего болезни подвержены люди, страдающие ожирением.Ранее американские ученые обнаружили причину повторного развития раковой опухоли молочной железы у женщин. Эксперты установили связь между метастазами и генетическими ключами.