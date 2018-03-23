Ученые: Найден надежный способ защиты от рака

Британские исследователи проанализировали факторы, которые могут спровоцировать смертельную болезнь. По мнению экспертов, в одной только Англии можно предупредить появление более 135 000 случаев раковых заболеваний, если следовать здоровому образу жизни и беречь себя от воздействия негативных факторов.
Самыми распространенными причинами появления злокачественных опухолей, которые можно предотвратить, по мнению ученых, являются: облучение - 1,9% (6,954), загрязнение воздуха - 1% (3,591), слишком мало физической активности - 0,5% (1,917), алкоголь - 3,3% (11,894), УФ-облучение - 3,8% (13,604), профессиональное облучение - 3,8% (13 558), инфекции - 3,6% (13,086), табачный дым - 15,1% (54,271), избыточный вес и ожирение - 6,3% (22,761), а также все предотвратимые факторы вместе взятые - 37,7% (135,507).
Ранее американские ученые обнаружили причину повторного развития раковой опухоли молочной железы у женщин. Эксперты установили связь между метастазами и генетическими ключами.