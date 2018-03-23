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| | Ученые рассказали, почему ухудшается память

Ученые рассказали, почему ухудшается память

Сегодня, 23:05
Группа ученых выяснила, как сказывается старение людей и животных на их когнитивных способностях. Оказывается, огромное влияние на ухудшение памяти оказывает молекула, покрытая стриатальной фосфатазой.

Ученые рассказали, почему ухудшается память

 

Группа ученых выяснила, что большое значение в процессах старения мозга и ухудшения памяти имеет молекула, покрытая стриатальной фосфатазой в гипоталамусе. Эксперименты на мышах, обезьянах, а также обследование пожилых людей, подтвердили эти данные.

Большое количество этой молекулы, которая также имеет название STEP, вызывает развитие болезни Альцгеймера. Стало ясно, что STEP непосредственно связана с памятью после экспериментов на молодых грызунах.

Те из них, у которых была превышена норма STEP в гипоталамусе, хуже проходили испытания в лабиринтах и прочих тестах, где необходимо запоминание правильного выбора или пути. При этом у старых грызунов с нормальным уровнем данной молекулы в мозге результаты тестов значительно выше, чем аналогичные у молодых особей с большим количеством STEP.

В планах ученых теперь разработать способ понижать уровень STEP, который будет применим к людям.
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