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| | Ученые нашли лекарство, тормозящее развитие рассеянного склероза

Ученые нашли лекарство, тормозящее развитие рассеянного склероза

Сегодня, 22:27
Исследователи провели финальное испытание препарата, предназначенного для торможения развития рассеянного склероза. Выяснилось, что сипонимод действительно способен замедлить деградацию нервных волокон у пациентов.

Ученые нашли лекарство, тормозящее развитие рассеянного склероза

 

Международная группа специалистов провела серию испытаний специального препарата сипонимод, который может помочь больным рассеянным склерозом. Препарат оказывает замедляющее действие на процесс деградации нервных волокон больного, из-за чего не происходит прогрессирования болезни до особо тяжелых форм.

Ранее изобретенные препараты могли сделать приступы рассеянного склероза более редкими, но не могли изменить общую картину заболевания при вторично-прогрессирующем типе болезни. Эту ситуацию сможет исправить появление сипонимода, испытания которого пока дают очень хорошие результаты. Благодаря действию этого препарата снижается количество лимфоцитов, прекращается дегенерация нервной ткани и стимулируется восстановление миелиновой оболочки нейронов.
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