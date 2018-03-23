Ученые нашли лекарство, тормозящее развитие рассеянного склероза

Исследователи провели финальное испытание препарата, предназначенного для торможения развития рассеянного склероза. Выяснилось, что сипонимод действительно способен замедлить деградацию нервных волокон у пациентов.

Международная группа специалистов провела серию испытаний специального препарата сипонимод, который может помочь больным рассеянным склерозом. Препарат оказывает замедляющее действие на процесс деградации нервных волокон больного, из-за чего не происходит прогрессирования болезни до особо тяжелых форм.Ранее изобретенные препараты могли сделать приступы рассеянного склероза более редкими, но не могли изменить общую картину заболевания при вторично-прогрессирующем типе болезни. Эту ситуацию сможет исправить появление сипонимода, испытания которого пока дают очень хорошие результаты. Благодаря действию этого препарата снижается количество лимфоцитов, прекращается дегенерация нервной ткани и стимулируется восстановление миелиновой оболочки нейронов.