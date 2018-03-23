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| | Земле угрожает астероид-арахис весом в 50 млн тонн

Земле угрожает астероид-арахис весом в 50 млн тонн

Сегодня, 20:37
Над Землей повисла угроза столкновения с астероидом арахисовидной формы по имени Таутатис. Вес этого космического тела составляет около 50 млн тонн.

Земле угрожает астероид-арахис весом в 50 млн тонн

 

Ученые информируют про опасность столкновения астроида Таутатиса с Землей. По форме это космическое тело напоминает арахис, а вес его достигает 50 млн тонн. Именно необычная форма, а также значительный объем составляют опасность для жителей Земли – если астероид столкнется с нашей планетой, то не сгорит полностью, а распадется на фрагменты. Урон от них будет не менее значителен, чем от целого астероида.

У исследователей нет возможности достоверно высчитать траекторию движения Таутатиса из-за того, что передвигается он полностью хаотично по нашей Солнечной системе. Последний случай, когда астероид-арахис приблизился к нашей планете на самое близкое расстояние, произошел в 2004 году. Тогда ученые впервые начали определять Таутатис как возможную угрозу. Тем не менее, большое количество специалистов полагают, что опасения преждевременны – вполне вероятно, что из-за хаотичного перемещения астероид «выбросит» за пределы Солнечной системы очень скоро.
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