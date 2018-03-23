Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

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Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

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| | Найден ответ на вопрос, можно ли кардинально изменить фигуру, не худея

Найден ответ на вопрос, можно ли кардинально изменить фигуру, не худея

Сегодня, 20:40
Многие женщины мечтают избавиться от лишних килограммов. Девушки ради красоты зачастую жертвуют собственным здоровьем, поскольку начинают бездумно ограничивать количество потребляемых калорий.

Найден ответ на вопрос, можно ли кардинально изменить фигуру, не худея

 

Спортсменки рекомендуют дамам не отчаиваться, а поставить перед собой четкую цель и постепенно добиваться желаемого. Уныние – удел слабовольных людей, поэтому нужно проявлять оптимизм в сложных ситуациях. Многие девушки достигли потрясающих результатов благодаря своему упорству. Они долго занимались в тренажерных залах и преобразовали свою фигуру, хотя их вес оставался прежним.

Главное – это правильно распределить нагрузку и хорошо организовать рацион. На начальном этапе количество потребляемых калорий должно быть меньше затрачиваемой энергии, но в разумных пределах. Иначе вместо положительного результата наступит разочарование. Нужно сразу морально настроиться на тяжелую работу. Красивая фигура требует жертв, но зато женщины останутся довольны итогами упорного труда, когда заметят на себе взгляды мужчин, готовых покорять ради них вершины.
Домбровский Сергей
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