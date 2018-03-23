Звезда Табби может погаснуть? Эксперты нашли объяснение для загадочного космического процесса

Таинственная звезда инопланетной галактики вновь тускнеет: эксперты говорят, что звезда Табби (KIC 8462852) тускнеет гораздо быстрее, чем другие звезды, испытывая самое глубокое снижение яркости с 2013 года. Это падение яркости вызвало множество теорий с момента его открытия. Большинство подозревали, что инопланетная галактика может быть феноменом. В то же время недавние исследования дали повод предположить, что пыль является настоящей причиной снижения яркости звезды.

Януш Серпнень

Таинственный небесный объект, известный как звезда Табби, начиная с момента ее обнаружения, в течение многих лет сбивала с толку астрономов. Всякий раз, когда звезда испытывает драматические провалы яркости, ученые задаются вопросом, что именно вызывает это явление. По этому поводу есть множество предположений, от заявлений о чужой мегаструктуре до более приземленной гипотезы, согласно которой свет звезды просто блокируется пылью.Сейчас команда, наблюдающая за звездой Табби, говорит, что ее уровень затухания опустился до самого низкого в последнее пятилетие, предлагая новую возможность для ученых наблюдать странное поведение звезды. Табета Бояджян, астрофизик, именем которого названа звезда, говорит, что последнее потускнение началось в прошлую пятницу 16 марта. В своем блоге о деятельности астрофизик объясняет, что это самая драматическая флуктуация, наблюдаемая в последние годы. Она также уточнила, что из-за плохих погодных условий на всех трех участках они не могли наблюдать за звездой до прошлой ночи.«Это глубочайшее погружение, которое мы наблюдали после миссии Кеплера в 2013 году», - написала Бояджян во вчерашнем обновлении, показав, что параметры яркости звезды по-прежнему не соответствуют норме.Звезда Табби, официально известна как KIC 8462852, и названна в честь Табеты Бояджян, которая впервые обнаружила ее в 2015 году, в течение многих лет озадачивает экспертов. В то время, как звезды большинства экзопланетных систем тускнеют на несколько процентов, KIC 8462852 тускнеет более чем на 20 процентов в течение нескольких месяцев.Другая группа исследователей из Университета Аризоны, Тоскана, еще в октябре описала аналогичные результаты исследований. Ученые собрали данные наблюдений за звездой Табби с двух телескопов NASA-Swift, с помощью проведения рентгеновских и ультрафиолетовых измерений, и Spitzer, который измеряет объекты в инфракрасном диапазоне. Исследователи обнаружили, что от UV, по всему видимому спектру до IR, звезда затемняется на каждой длине волны. Исследователи также обнаружили, что скорость затемнения звезды Табби различалась между UV и инфракрасным излучением. Эта команда предположила, что виноваты в этом нерегулярном затемнении микроразмерные пылевые экраны, а не инопланетная мегаструктура.