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| | Звезда Табби может погаснуть? Эксперты нашли объяснение для загадочного космического процесса

Звезда Табби может погаснуть? Эксперты нашли объяснение для загадочного космического процесса

Сегодня, 19:20
Таинственная звезда инопланетной галактики вновь тускнеет: эксперты говорят, что звезда Табби (KIC 8462852) тускнеет гораздо быстрее, чем другие звезды, испытывая самое глубокое снижение яркости с 2013 года. Это падение яркости вызвало множество теорий с момента его открытия. Большинство подозревали, что инопланетная галактика может быть феноменом. В то же время недавние исследования дали повод предположить, что пыль является настоящей причиной снижения яркости звезды.

Звезда Табби может погаснуть? Эксперты нашли объяснение для загадочного космического процесса

 

Таинственный небесный объект, известный как звезда Табби, начиная с момента ее обнаружения, в течение многих лет сбивала с толку астрономов. Всякий раз, когда звезда испытывает драматические провалы яркости, ученые задаются вопросом, что именно вызывает это явление. По этому поводу есть множество предположений, от заявлений о чужой мегаструктуре до более приземленной гипотезы, согласно которой свет звезды просто блокируется пылью.

Сейчас команда, наблюдающая за звездой Табби, говорит, что ее уровень затухания опустился до самого низкого в последнее пятилетие, предлагая новую возможность для ученых наблюдать странное поведение звезды. Табета Бояджян, астрофизик, именем которого названа звезда, говорит, что последнее потускнение началось в прошлую пятницу 16 марта. В своем блоге о деятельности астрофизик объясняет, что это самая драматическая флуктуация, наблюдаемая в последние годы. Она также уточнила, что из-за плохих погодных условий на всех трех участках они не могли наблюдать за звездой до прошлой ночи.

«Это глубочайшее погружение, которое мы наблюдали после миссии Кеплера в 2013 году», - написала Бояджян во вчерашнем обновлении, показав, что параметры яркости звезды по-прежнему не соответствуют норме.

Звезда Табби, официально известна как KIC 8462852, и названна в честь Табеты Бояджян, которая впервые обнаружила ее в 2015 году, в течение многих лет озадачивает экспертов. В то время, как звезды большинства экзопланетных систем тускнеют на несколько процентов, KIC 8462852 тускнеет более чем на 20 процентов в течение нескольких месяцев.

Другая группа исследователей из Университета Аризоны, Тоскана, еще в октябре описала аналогичные результаты исследований. Ученые собрали данные наблюдений за звездой Табби с двух телескопов NASA-Swift, с помощью проведения рентгеновских и ультрафиолетовых измерений, и Spitzer, который измеряет объекты в инфракрасном диапазоне. Исследователи обнаружили, что от UV, по всему видимому спектру до IR, звезда затемняется на каждой длине волны. Исследователи также обнаружили, что скорость затемнения звезды Табби различалась между UV и инфракрасным излучением. Эта команда предположила, что виноваты в этом нерегулярном затемнении микроразмерные пылевые экраны, а не инопланетная мегаструктура.
Януш Серпнень
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