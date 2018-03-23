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| | Кислород по древней Земле распространялся, как пожар

Кислород по древней Земле распространялся, как пожар

Сегодня, 18:56
Ученые из института геологии РАН в 2008 году закончили бурение сверхглубокой Онежской скважины и достали пробы поваренной соли возрастом свыше 2 млрд лет. 

Кислород по древней Земле распространялся, как пожар

 

Ученым удалось получить кристаллы галита, древней соли, которые достать из глубин очень сложно по причине того, что минерал быстро растворяется в воде. Однако сухие горизонты карельского грунта позволили добыть небольшое его количество. В кристаллической решетке галита было обнаружено избыточное количество сульфатов, что свидетельствует об избыточной концентрации кислорода в атмосфере.

Кислород распространялся по сценарию пожара, захватывая первые участки суши и насыщая океан. Норвежские ученые считают, что таких «кислородных пожаров» на планете было несколько. Они оказали большое влияние на формирование рельефа поверхности и вызвали к жизни первые бактерии. Кислородные пожары сменялись периодами кислородного голодания, когда умирали одни представители флоры и фауны и появлялись другие. Всего геологи насчитывают на сегодняшний день около восьми таких «пожаров» и столько же периодов кислородного дефицита.

Добытые кристаллы галита позволили ученым уточнить датировку геологической периодизации и время появления на Земле первичной фауны, зарождение которой относят к 500 миллионам лет назад.
Сергей Денисов
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