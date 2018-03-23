Природа взбунтовалась: За 36 лет природные катаклизмы участились в два раза

Ученые сообщают о том, что природные катаклизмы в последние 36 лет стали случаться в два раза чаще. Например, количество одних только электромагнитных бурь выросло в 6 раз.

По данным последнего исследования, ученые пришли к заключению, что катаклизмы в настоящее время встречаются в два раза чаще, чем 36 лет назад. В 2013 году Научным советом Европы было опубликовано исследование про наиболее экстремальные погодные аномалии в мире, и данные с 2013 по 2017 годы дополнили эту научную работу.Ученые сравнили экстремальные температурные показатели, спровоцировавшие похолодание или засуху, а также прочие данные про погодные условия на планете. Оказалось, что количество температурных перепадов уволилось, а количество геомагнитных бурь выросло в 6 раз по сравнению с показателями 1980-х годов. Данные от 2013-2017 годов только повреждают явление роста природных катаклизмов.Кроме того наблюдается ослабление Гольфстрима. Ученые выражают свои опасения насчет того, что течение может исчезнуть полностью из-за глобального потепления. Это может привести к серьёзневшим изменениям в климате Европы.