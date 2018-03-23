Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

«6 факторов успеха»: Диетолог рассказала об особенностях периодического голодания "Руки-базуки" снова хайпанули: Синтол из бицепса Терёшина постепенно исчезает Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик Разрабатываемый Пентагоном лазер рассмешил пользователей Сети В США очевидцев шокировали золотые огни НЛО в горах Аризоны
| | Природа взбунтовалась: За 36 лет природные катаклизмы участились в два раза

Природа взбунтовалась: За 36 лет природные катаклизмы участились в два раза

Сегодня, 18:38
Ученые сообщают о том, что природные катаклизмы в последние 36 лет стали случаться в два раза чаще. Например, количество одних только электромагнитных бурь выросло в 6 раз.

Природа взбунтовалась: За 36 лет природные катаклизмы участились в два раза

 

По данным последнего исследования, ученые пришли к заключению, что катаклизмы в настоящее время встречаются в два раза чаще, чем 36 лет назад. В 2013 году Научным советом Европы было опубликовано исследование про наиболее экстремальные погодные аномалии в мире, и данные с 2013 по 2017 годы дополнили эту научную работу.

Ученые сравнили экстремальные температурные показатели, спровоцировавшие похолодание или засуху, а также прочие данные про погодные условия на планете. Оказалось, что количество температурных перепадов уволилось, а количество геомагнитных бурь выросло в 6 раз по сравнению с показателями 1980-х годов. Данные от 2013-2017 годов только повреждают явление роста природных катаклизмов.

Кроме того наблюдается ослабление Гольфстрима. Ученые выражают свои опасения насчет того, что течение может исчезнуть полностью из-за глобального потепления. Это может привести к серьёзневшим изменениям в климате Европы.
Новости по теме
Количество пострадавших от укусов клещей в РФ выросло в 4 раза
Количество пострадавших от укусов клещей в РФ выросло в 4 раза

Количество случаев укусов клещей на территории РФ выросло в 4 раза. Такие данные предоставили специалисты Роспотребнадзора.

Количество опасных природных явлений в России в 2015 году выросло на 10%
Количество опасных природных явлений в России в 2015 году выросло на 10%

Количество опасных природных явлений в России на протяжении 11 месяцев 2015 года увеличилось практически на 10 процентов. Журналистам рассказали об этом

Ученые: Растения лучше животных переносят глобальные катаклизмы
Ученые: Растения лучше животных переносят глобальные катаклизмы

Ученые из Швеции пришли к выводу, что растения намного лучше животных адаптируются к изменению среды обитания. Так, согласно данным исследования, представители

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости