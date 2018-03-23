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| | В Южной Америке исследуют древние захоронения цивилизации Чиму

В Южной Америке исследуют древние захоронения цивилизации Чиму

Сегодня, 18:12
В Перу археологи обнаружили древние захоронения цивилизации Чиму, которая существовала в XIII-XV веках нашей эры и была довольно богатой для тех времён.

В Южной Америке исследуют древние захоронения цивилизации Чиму

 

Свою славу цивилизация Чиму в 1250-1470 годах одержала благодаря изготовлению качественной керамики. Именно сейчас ведутся раскопки на территории области города Трухильо в Южноамериканской стране Перу.

Археологами были найдены артефакты более 100 штук. Также в результате раскопок было открыто 47 гробниц. Но археологи наткнулись и на неприятные находки, которыми были тела детей, умерших не по собственной воле, а в результате насильственной смерти. Возможно, они были принесены в жертву.

Что же касается находок из керамических изделий, то они очень хорошо сохранились. Такой результат сохранения керамики обретён в результате особого изготовления изделий. В состав ёмкостей входила не только глина, но и метал. Чтобы он приобрёл необходимую форму и скрепил стенки сосуда, печь для выпекания, герметично закрывали. В результате керамические изделия имели чёрный цвет.
Дарья Дмитриева
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