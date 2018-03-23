Первые птицы на Земле не высиживали яйца

Учёные изучили останки окаменелой скорлупы яиц первых птиц на Земле. Как оказалось, птенцы появлялись на свет не в результате того, что яйца высиживали птицы. Скорлупа настолько тонкая была, что под действием массы тела пернатых яйцо раздавилось бы.

Дарья Дмитриева

Изучив яйца более двух десятков разновидностей пернатых, орнитологами был обнаружен тот факт, что скорлупа не могла выдержать массу тел птиц. Об этом сообщил палеонтолог из Британского университета Линкольна Чарльз Диминг.За последние 20 лет археологами было найдено очень много останков скорлупок яиц, не только динозавров, как было до этого, но и птиц в местах их гнездования. Найденную скорлупу в Китае и Монголии долго и внимательно изучали. Учитывали структуру тазобедренных костей и суставов древних птиц и отношение тазового канала к размерам высиженных яиц. Оказалось, что скорлупа яиц давних птиц может выдержать массу в три раза меньше, чем весили пернатые, которым принадлежали те зародыши.Этот факт даёт понять, что птицы откладывали яйца, но не высиживали их. Так продолжалось до завершения эры динозавров.