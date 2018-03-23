В апреле ожидается геомагнитная буря на Земле

Астрономы прогнозируют, что в апреле жители Земли будут подвержены геомагнитным возмущениям и магнитной буре. Этого следует ожидать с середины месяца.

Астрономы сообщают, что с середины апреля текущего года жителям Земли нужного быть готовым к началу геомагнитных возмущений и магнитной буре. 11 и 13-19 апреля будет зафиксирован пик геомагнитных возмущений. 12 числа произойдет магнитная буря.Данные явления не входят в список исключительных событий для нашей планеты она регулярно подвержена прохождению сквозь потоки солнечного ветра. Чаще всего это наблюдается в периоды минимальной активности Солнца. Это случается из-за ослабления магнитного поля Солнца, которое теряет часть своей солнечной плазмы. Это и приводит к увеличению скорости и плотности тех веществ, которые образуют такое явление, как солнечный ветер. Похожие геомагнитные возмущения были замечены в 2017 году во время перехода к солнечному минимуму.