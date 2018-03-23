NASA сообщило о столкновении двух галактик

Специалисты из NASA при помощи телескопа Hubble уже долго наблюдают за Большим и Малым Магеллановым облаком. Как выяснилось, в столкновении между ними выиграла крупная галактика.

Сотрудники NASA рассказывают, что между галактикой Малое Магелланово облако и Большое Магелланово облако происходило столкновение. В схватке побеждает большая галактика, в то время как Малое Магелланово облако поглощается галактикой Млечный Путь. Сейчас из него Большим Магеллановым облаком «вырываются» целые клубы материи.Как Малое, так и Большое Магелланово облако являются небольшими спутниками Млечного пути, диаметр которых не превышает 14 тыс. световых лет. Данные галактики уже давно привлекают внимание исследователей космоса из-за собственной неправильно формы. Из-за этого их движение вокруг Млечного пути имеет нестандартную траекторию.Оказалось, что необычная форма галактик объясняется их происхождением. Дело в том, что их прародителем была небольшая галактика, которая также столкнулась со старшей сотни миллионов лет назад.