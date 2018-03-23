Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

Квартиру в Петербурге, в которой жил Гнойный, не могут сдать два месяца Поклонники восхитились растяжкой 49-летней Валерии Любовника Волочковой раскритиковали из-за курения Собчак показала видео девочки, голосовавшей «за собачек» Савченко отказалась от идентификации голоса и ДНК-экспертизы Глава Минкомсвязи хочет задать больше вопросов Facebook и WhatsApp, чем Telegram Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик Разрабатываемый Пентагоном лазер рассмешил пользователей Сети В США очевидцев шокировали золотые огни НЛО в горах Аризоны Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиков Стали известны топ-10 самых «ужасных» хорроров по версии Netflix
| | NASA сообщило о столкновении двух галактик

NASA сообщило о столкновении двух галактик

Сегодня, 16:54
Специалисты из NASA при помощи телескопа Hubble уже долго наблюдают за Большим и Малым Магеллановым облаком. Как выяснилось, в столкновении между ними выиграла крупная галактика.

NASA сообщило о столкновении двух галактик

 

Сотрудники NASA рассказывают, что между галактикой Малое Магелланово облако и Большое Магелланово облако происходило столкновение. В схватке побеждает большая галактика, в то время как Малое Магелланово облако поглощается галактикой Млечный Путь. Сейчас из него Большим Магеллановым облаком «вырываются» целые клубы материи.

Как Малое, так и Большое Магелланово облако являются небольшими спутниками Млечного пути, диаметр которых не превышает 14 тыс. световых лет. Данные галактики уже давно привлекают внимание исследователей космоса из-за собственной неправильно формы. Из-за этого их движение вокруг Млечного пути имеет нестандартную траекторию.

Оказалось, что необычная форма галактик объясняется их происхождением. Дело в том, что их прародителем была небольшая галактика, которая также столкнулась со старшей сотни миллионов лет назад.
Новости по теме
NASA открыли галактику с синими звездами
NASA открыли галактику с синими звездами

Обнаружена галактика во Вселенной, полностью состоящей из звезд синего цвета. Это открытие принадлежит специалистам NASA.

NASA: На Млечный Путь надвигается огромное газовое облако
NASA: На Млечный Путь надвигается огромное газовое облако

Специалисты NASA заявили о том, что через 30 млн лет галактика Млечный Путь столкнется с огромным газовым объектом – «Облаком Смита». В облаке достаточно газа

«Хаббл» сделал новый снимок рассеянного звездного скопления NGC 1783
«Хаббл» сделал новый снимок рассеянного звездного скопления NGC 1783

Телескоп «Хаббл» запечатлел рассеянную группу звезд NGC 1783. Фотографии появились на странице телескопа в интернете.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости