Уникальные кадры: Ученым впервые удалось заснять спаривание морских чертей

Специалисты Вашингтонского университета обнародовали уникальный ролик. На кадрах запечатлен процесс спаривания двоих морских чертей, или удильщиков.

Виктория Озерова

Супруги Якобсены, известные создатели фильмов о дикой природе, изучая воды атлантического океана около Азорских островов, стали свидетелями соития двух морских чертей на глубине почти в километр. Исследователям удалось запечатлеть на камеру весь процесс. На кадрах видно окутанную биолюминесцентными нитями самку, ее размеры достигают человеческого кулака. Карликового самца на ее брюхе можно сразу и не заметить. Такое спаривание биологи называют сексуальным паразитизмом: особь мужского пола получает необходимые питательные элементы, а самка – запас спермы для оплодотворения.Видео было передано в распоряжение ученых Вашингтонского университета. Специалисты отмечают, что спаривание морских чертей впервые было запечатлено на камеру.