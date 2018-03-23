Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни

Значение изобретения сложно переоценить, поскольку много регионов планеты страдают от недостатка питьевой воды, иногда засуха длится несколько месяцев в связи с аномальными причинами, а иногда это обычное сезонное явление для отдельных уголков мира. Как бы то ни было, местные жители зависят от поставок воды с других территорий, или вынуждены переплачивать за фильтрацию и очистку местной некачественной воды.
Инженеры предлагают альтернативное решение: собирать воду из атмосферы путем вымораживания воздуха. Однако этот способ не годится для регионов с низким уровнем влажности. Тогда специалисты из Массачусетского технологического института во главе с Эвелин Ванг спроектировали устройство, которое может собирать воду даже из сухого воздуха. Прибор создали в 2017 году и уже успели испытать.
Устройство не отличается сложностью – в нем нет никакой механической детали. Внешне это камера с адсорбирующей пластиной из высокопористой меди в верхней части. На внутренние части насадили металл-каркас из органики MOF-801. Ученые выбрали это соединения из-за его способности копить влагу. Верхняя часть пластины покрашена в черный цвет, что обеспечивает максимальное поглощение солнечных лучей. «Запечатывается» тепло слоем прозрачного аэрогеля. В нижней части камеры есть конденсатор, от которого тепло отводится с помощью специальных трубок.
Прибор работает в течение цикла ночь-день. Первый этап предполагает открытие боковой стенки камеры и снятие аэрогеля. Прибор будет накапливать влагу. Днем стенка закрывается, покрытие тоже возвращается на место и под воздействием тепла воздух конденсируется и превращается в воду. Ученые после проверили эту воду на пригодность, и оказалось, что она менее вредная, чем вода из-под крана.