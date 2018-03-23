Ученые изобрели прибор, извлекающий воду из воздуха пустыни

Американским инженерам удалось создать прибор, который позволяет извлекать воду из воздуха в пустынных землях. Гаджет уже прошел испытания в засушливом климате Аризоны. Выяснилось, что приспособление может за сутки собрать стакан воды на килограмм активного материала.

Дарья Светозарова

Значение изобретения сложно переоценить, поскольку много регионов планеты страдают от недостатка питьевой воды, иногда засуха длится несколько месяцев в связи с аномальными причинами, а иногда это обычное сезонное явление для отдельных уголков мира. Как бы то ни было, местные жители зависят от поставок воды с других территорий, или вынуждены переплачивать за фильтрацию и очистку местной некачественной воды.Инженеры предлагают альтернативное решение: собирать воду из атмосферы путем вымораживания воздуха. Однако этот способ не годится для регионов с низким уровнем влажности. Тогда специалисты из Массачусетского технологического института во главе с Эвелин Ванг спроектировали устройство, которое может собирать воду даже из сухого воздуха. Прибор создали в 2017 году и уже успели испытать.Устройство не отличается сложностью – в нем нет никакой механической детали. Внешне это камера с адсорбирующей пластиной из высокопористой меди в верхней части. На внутренние части насадили металл-каркас из органики MOF-801. Ученые выбрали это соединения из-за его способности копить влагу. Верхняя часть пластины покрашена в черный цвет, что обеспечивает максимальное поглощение солнечных лучей. «Запечатывается» тепло слоем прозрачного аэрогеля. В нижней части камеры есть конденсатор, от которого тепло отводится с помощью специальных трубок.Прибор работает в течение цикла ночь-день. Первый этап предполагает открытие боковой стенки камеры и снятие аэрогеля. Прибор будет накапливать влагу. Днем стенка закрывается, покрытие тоже возвращается на место и под воздействием тепла воздух конденсируется и превращается в воду. Ученые после проверили эту воду на пригодность, и оказалось, что она менее вредная, чем вода из-под крана.