В бассейне Онеги учёные нашли свидетельства кислородной катастрофы

Подробный анализ состава осадочных минералов, которые были образованы в бассейне российской реки Онега под воздействием испарения воды, показал учёным, что более 2 миллиардов лет назад на Земле случилась кислородная катастрофа.

Александр Вест

Учёные тщательно изучили химический состав эвапоритов, являющихся вышеуказанными осадочными минералами, взятых из бассейна реки Онега, для того, чтобы определить долю содержания сульфатов в древнем океане. Анализ взятых образцов показал, что на Земле примерно 2,4 миллиарда лет назад случилась так называемая кислородная катастрофа. По словам учёных, данная катастрофа заключалась в изменении химического состава земной атмосферы, произошедшем на всей планете.Специалисты объяснили, что во время кислородной катастрофы уровень содержания кислорода в воздухе был в значительной степени увеличен, что сделало все восстановительные процессы в атмосфере Земли окислительными. Стоит отметить, по заверению учёных, благодаря кислородной катастрофе на Голубой планете появились аэробные организмы.