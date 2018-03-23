В бассейне Онеги учёные нашли свидетельства кислородной катастрофы

Учёные тщательно изучили химический состав эвапоритов, являющихся вышеуказанными осадочными минералами, взятых из бассейна реки Онега, для того, чтобы определить долю содержания сульфатов в древнем океане. Анализ взятых образцов показал, что на Земле примерно 2,4 миллиарда лет назад случилась так называемая кислородная катастрофа. По словам учёных, данная катастрофа заключалась в изменении химического состава земной атмосферы, произошедшем на всей планете.
Специалисты объяснили, что во время кислородной катастрофы уровень содержания кислорода в воздухе был в значительной степени увеличен, что сделало все восстановительные процессы в атмосфере Земли окислительными. Стоит отметить, по заверению учёных, благодаря кислородной катастрофе на Голубой планете появились аэробные организмы.