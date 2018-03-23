Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Мнения

Лена Миро рассекретила «формулу молодости»

Блогер знает, что поможет омолодить организм на 10 лет.

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

От Редактора

Эксперты раскрыли секрет идеально сваренной чашки кофе

Оказывается, все дело в «правильной» воде и хранении кофейных зерен.

Сюжеты :

После истории о туристе в Крыму нашли немецкий бомбардировщик Разрабатываемый Пентагоном лазер рассмешил пользователей Сети В США очевидцев шокировали золотые огни НЛО в горах Аризоны Twitch презентовала обновление для владельцев смартфонов и разработчиков Стали известны топ-10 самых «ужасных» хорроров по версии Netflix «Яндекс.Такси» тестирует новую систему авторизации водителей по лицу и голосу Пребывавший в коме фанат «Барселоны» очнулся, услышав гимн «Севильи» Сотрудник РАН в Казани рассказал о прогрессивном порно будущего Жириновский рассказал о своём уходе из политики В Благовещенске нечто хочет вырваться из-под земли Жители Волгограда приняли за гранату лапку индюка В Москве школьнику сломали ногу после "шутки про мамку"
| | В бассейне Онеги учёные нашли свидетельства кислородной катастрофы

В бассейне Онеги учёные нашли свидетельства кислородной катастрофы

Сегодня, 16:18
Подробный анализ состава осадочных минералов, которые были образованы в бассейне российской реки Онега под воздействием испарения воды, показал учёным, что более 2 миллиардов лет назад на Земле случилась кислородная катастрофа.

В бассейне Онеги учёные нашли свидетельства кислородной катастрофы

 

Учёные тщательно изучили химический состав эвапоритов, являющихся вышеуказанными осадочными минералами, взятых из бассейна реки Онега, для того, чтобы определить долю содержания сульфатов в древнем океане. Анализ взятых образцов показал, что на Земле примерно 2,4 миллиарда лет назад случилась так называемая кислородная катастрофа. По словам учёных, данная катастрофа заключалась в изменении химического состава земной атмосферы, произошедшем на всей планете.

Специалисты объяснили, что во время кислородной катастрофы уровень содержания кислорода в воздухе был в значительной степени увеличен, что сделало все восстановительные процессы в атмосфере Земли окислительными. Стоит отметить, по заверению учёных, благодаря кислородной катастрофе на Голубой планете появились аэробные организмы.
Александр Вест
Новости по теме
Ученые узнали дату наступления кислородной катастрофы на Земле
Ученые узнали дату наступления кислородной катастрофы на Земле

Мировое сообщество ученых пришло к выводу, что кислородная катастрофа на Земле произошла 2440 миллионов лет назад. Результаты исследования были озвучены в

Ученые уточнили дату кислородной катастрофы на Земле
Ученые уточнили дату кислородной катастрофы на Земле

Ученые уточнили дату кислородной катастрофы, наступившей на Земле. Согласно сообщениям экспертов, резкое насыщение атмосферы планеты кислородом случилось на 10

Учёные: На древней Земле существовали два слоя атмосферы
Учёные: На древней Земле существовали два слоя атмосферы

Ученые из Великобритании пришли к выводу, что на Земле в древние времена существовало две атмосферы. Об этом пишут западные новостные агентства. 

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости