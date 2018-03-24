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| | NASA с помощью ливней предскажет появление оползней по всему миру

NASA с помощью ливней предскажет появление оползней по всему миру

Сегодня, 07:20
Специалисты американского космического агентства NASA в данный момент занимаются разработкой передовой системы, позволяющей отследить появление оползней, основываясь на данных о ливнях, идущих ежедневно по всему миру.

NASA с помощью ливней предскажет появление оползней по всему миру

 

Разработанная NASA модель умеет прогнозировать появление оползней, основываясь на данных относительно осадков, выпадавших в мире за последние семь дней. В статье, опубликованной в именитом издании Earth’s Future, специалисты NASA рассказали о том, что точность прогнозирования появления крупных и средних оползней с помощью их программы моделирования составляет около 60%. По словам разработчиков данной модели, она позволяет в значительной мере уменьшить потери экономического плана и среди населения стран, заблаговременно предупреждая о возможном появлении оползней.

В данный момент по всему миру учёные занимаются отслеживанием появления смерчей, ураганов, наводнений, цунами и прочих стихийных бедствий, а оползни являются одним из тех явлений, которые могут наносить значительный ущерб городской инфраструктуре и жизни людей.
Александр Вест
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