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| | Спутник Humanity Star сошел с орбиты и летит на Землю

Спутник Humanity Star сошел с орбиты и летит на Землю

Сегодня, 15:08
Космическая компания из Новой Зеландии Rocket Lab в начале года запустила спутник Humanity Star («Звезда человечества»), он должен был девять месяцев летать вокруг Земли, но уже возвращается на Землю. По каким-то непонятным причинам аппарат сошел с орбиты.

Спутник Humanity Star сошел с орбиты и летит на Землю

 

Rocket Lab проинформировала о провале проекта «Звезда человечества». В январе текущего года новозеландская компания запустила в космос спутник Humanity Star. Главной его миссией было летать вокруг Земли, «притворяясь» звездой на небосклоне. В течение девяти месяцев жители нашей планеты должны были наблюдать за «Звездой человечества», но спутник уже сошел с орбиты и в ближайшие дни сгорит в атмосфере Земли дотла. В компании уточнили, что это их первый и последний подобный проект.

Эксперты считают, что вес спутника не соответствовал размеру, и возник так называемый «эффект поплавка». Также возможной причиной краха аппарата называют атмосферное сопротивление.
Виктория Озерова
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