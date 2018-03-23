Астронавты NASA впервые собрали урожай овощей в космосе

Ученые планируют реализовать амбициозные проекты, колонизировать различные планеты Солнечной системы, а в перспективе выйти за пределы нашей галактики. Для осуществления задуманного не помещает обзавестись собственным огородом в космосе.

Домбровский Сергей

Первый шаг в этом направлении сделали астронавты американского агентства NASA. Миссия Veg-03 отправила в космос оборудование Yeggie, управляющее освещением и питанием космического сада. Система предназначена для рационального распределения воды на огороде, созданном в межпланетном пространстве. Ранее применялось подобное оборудование при тестировании программы Veg-01. Пресс-служба NASA сообщила, что астронавты впервые собрали урожай овощей в космосе.На космическом огороде выросли салат-ромен, капуста Токио-Бекана и прочие растения. Специалистам удалось получить несколько овощей, и они остались довольны проделанной работой. В будущем астронавты собираются массово выращивать пищу на МКС. Это необходимо делать, так как космические миссии становятся все более продолжительными и запасаться продовольствием на Земле сейчас тяжелее, нежели прежде.