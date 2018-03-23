"Шизофрения и депрессия": Материнский уход в детстве влияет на ДНК уже взрослого ребенка

Специалисты из Института биологических исследований Солка в Сан-Диего в Калифорнии заявили, что материнский уход в детстве влияет на ДНК уже взрослого ребёнка. Испытания проводились на мышах. Оказалось, что те животные, за которыми матери меньше присматривали, более подвергались стрессу, а также были менее способны к размножению. Уход родительницы влияет больше всего на ген L1.

Ирина Летинская

Всё дело в психологии человека. Чем больше мать заботится о ребёнке в детстве, тем меньше шансов, что в будущем у него разовьются такие заболевания, как депрессия и шизофрения. Соответственно, меняется определённым образом ДНК, а вот как именно – зависит от уровня ухода. Эксперты предполагают, что их исследование поможет в том числе и дать большее представление о некоторых психических расстройствах. Также, по словам ведущего автора, профессора Расти Гейджа, данная работа способна изменить фундаментальное понимание ДНК.Ранее считалось, что ДНК – это нечто стабильное и неизменное. Оно делает нас такими, как мы есть. Однако на самом деле там гораздо больше динамики. В клетках есть гены, способные копировать себя и перемещаться. Соответственно, в какой-то мере ДНК способно меняться. Больше лет 10 назад учёные поняли, что большая часть клеток в мозге млекопитающих подвергаются изменениям ДНК. Те самые «прыгающие» гены, то есть, транспозоны, воздействуют при перемещении внутри генома.В 2005 году был открыт L1. Это особый транспозон, который способен проникать также в развивающиеся нейронные клетки головного мозга. Предполагается, что именно из-за него может коренным образом меняться психика человека. По словам исследователя Трейси Бедросян, такие процессы не случайны. Ранее эксперты считали, что могут иметься какие-то факторы в самом мозге или окружающей среде, которые приводят к движению транспозона L1 в развивающихся клетках головного мозга.Для ответа на этот вопрос специалисты понаблюдали за тем, как ухаживают мыши за своим потомством. Далее они изучили гиппокамп каждого из потомков, поскольку он участвует в памяти, отвечает за непроизвольные функции и эмоции. Так и удалось определить, что есть зависимость между материнским уходом и тем, как ведёт себя транспозон L1. Там, где было меньше его копий, а также передвижений, потомки получали меньше заботы. Соответственно, ДНК менялось в том случае, когда материнский уход был больше.